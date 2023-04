Milan: uma renovação de peso após a festa na Liga dos Campeões

Giroud, avançado do Milan

Redação com Lusa

Giroud assinou um novo contrato com o clube italiano.

O futebolista francês Olivier Giroud, avançado de 36 anos, renovou contrato com o AC Milan por mais uma temporada, até julho de 2024, anunciou esta quarta-feira o clube italiano em que atua o português Rafael Leão.

No seu site oficial, o AC Milan informa assegurou por mais uma época a continuidade do internacional gaulês, que termina contrato no final da atual temporada.

Giroud está no clube de Milão desde 2021 e leva 27 golos em 76 jogos pelos rossoneri.

Antes, o avançado, melhor marcador de sempre da seleção francesa com 53 golos, passou por Chelsea, Arsenal, Montpellier, Tours e Grenoble, clube em que fez a sua formação e iniciou a carreira.

"Estou muito feliz. É a melhor maneira de celebrar a passagem às meias-finais da Champions. Sinto Milão todos os dias. Fiui bem recebido e sinto-me muito bem", afirmou.

Giroud, recorde-se, marcou o golo do Milan no empate a um golo em casa do Nápoles, na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.