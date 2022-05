Milan terá recebido proposta de acionista minoritário do Liverpool

De recordar que o Milan estava em negociações avançadas com o "Investcorp", fundo de investimento sediado no Barém.

Acionista minoritário do Liverpool, a "RedBird Capital Partners" terá apresentado uma proposta de compra ao Milan, avança esta quinta-feira a "Sky Sports".

Segundo as mesmas informações, o valor da proposta de compra apresentada ao clube italiano foi de mil milhões de euros.

De recordar que o Milan estava em negociações avançadas com o "Investcorp", fundo de investimento sediado no Barém, que terá oferecido algo como 1,18 mil milhões de euros. No entanto, o período de negociação exclusiva com este fundo terminou no início de maio.

A "RedBird Capital Partners", recorde-se, comprou 10 por cento do Liverpool por 750 milhões de euros, em 2021.