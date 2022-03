Milan tenta seduzir "arma secreta" do Liverpool

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o Milan ofereceu um contrato a Divock Origi, avançado do Liverpool, que estará bastante tentado a trocar a Premier League pela Seria A

Origi termina contrato com o Liverpool no próximo verão, o que significa que, caso aceite a proposta do Milan, ingressará nos rossoneri a custo zero quando o próximo defeso abrir.

Segundo o jornalista especializado em transferências, os agentes do internacional belga estão em negociações com o conjunto de Rafael Leão, que quer chegar a um acordo verbal o mais rápido possivelmente.

O Liverpool está ciente do interesse do Milan e já conta com a saída do dianteiro de 26 anos, que é um suplente habitual desde que deu entrada nos ingleses, ainda que seja conhecido pela apetência em ser decisivo quando o emblema mais precisa.

Recorde-se que Origi foi o autor de dois dos quatro golos frente ao Barcelona que carimbaram a passagem do Liverpool à final da Liga dos Campeões, na época 2018/19, tendo depois marcado também no decisivo jogo com o Tottenham, selando a conquista red dessa edição da prova milionária.