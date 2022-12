Milan tem um problema na baliza e um alvo em Inglaterra

Mendy esteve no Mundial do Catar ao serviço do Senegal

Mendy, guarda-redes senegalês, associado ao clube italiano.

Mike Maigan falhou o Mundial do Catar devido a lesão e os problemas físicos do guarda-redes francês preocupam os responsáveis do Milan. Segundo o Corriere della Sera, o clube italiano, onde alinha Rafael Leão, está já no mercado à procura de uma opção mais para o posto, destacando o nome de Edouard Mendy.

O internacional senegalês leva 11 jogos realizados pelo Chelsea esta temporada, enfrentando a concorrência do espanhol Kepa, que parece ter ganho uma nova vida em Londres.