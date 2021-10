Milan tem segundo caso de covid-19 e nova baixa para a visita ao FC Porto

Brahim Díaz está infetado e desfalca Milan na Liga dos Campeões.

O futebolista internacional espanhol Brahim Díaz está infetado com o novo coronavírus, pelo que será baixa na equipa italiana do Milan na visita ao FC Porto para a Liga dos Campeões, na terça-feira.

O conjunto rossoneri revelou que o teste ao médio de origem marroquina revelou "positivo", pelo que o mesmo já se encontra "em casa a cumprir isolamento".

De acordo com o Milan, o resto do grupo testou negativo. Este é o segundo caso de covid-19 na equipa, depois do defesa internacional francês Theo Hernández, que será também baixa no conjunto transalpino para o Dragão.

O guarda-redes Mike Maignan fez uma artroscopia ao pulso esquerdo para debelar um problema ligamentar, devendo parar durante cerca de dois meses, outro problema para o treinador Stefano Pioli.

Cumpridas duas jornadas do grupo B da Liga dos Campeões, o FC Porto é terceiro com um ponto e o Milan quarto ainda a zeros, enquanto o Liverpool tem o pleno de seis pontos e o Atlético de Madrid quatro.