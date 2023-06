Milan tem reforço para a baliza e atira-se ao "novo Messi"

Sportiello assina esta terça-feira. Luka Romero pode também chegar a custo zero

O Milan está prestes a contratar o guarda-redes Marco Sportiello, que terminou contrato com a Atalanta, e poderá também garantir a custo zero o jovem prodígio argentino Luka Romero, que esteve na Lázio nas duas últimas épocas.

Marco Sportiello, da Atalanta, fará esta terça-feira exames médicos antes de assinar. Chega numa transferência sem custos, pois terminou contrato com a Atalanta. Trabalhou com o treinador Stefano Pioli na Fiorentina, em 2017/18.

Luka Romero, internacional Sub-20 da Argentina que se desvinculou da Lázio, pode ser oficializado nos próximos dias. Romero, jovem prodígio de 18 anos, tem nacionalidade argentina e espanhola (nasceu no México, cores que o irmão Tobias defende) e chegou a ser chamado de "novo Messi". Estreou-se na liga espanhola em 2020, pelo Maiorca, aos 15 anos, tornando-se no mais novo a jogar em LaLiga.

Not bad for your first league goal at the age of 16 eh Gary Lineker? Luka Romero for Real Mallorca. pic.twitter.com/SrTpQH5fxX - Marco (@Marcothebuilder) January 4, 2021

What a goal from Luka Romero for Argentina in the FIFA U-20 World Cup.



pic.twitter.com/T6zvn9wCoz - Jerry Mancini (@jmancini8) May 24, 2023

O Milan negoceia ainda Loftus-Cheek e Pulisic, ambos do Chelsea.