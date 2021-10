Notícia em Itália: Milan tem quatro portugueses identificados para render Kessié

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Franck Kessié, médio do Milan, está em final de contrato com o clube italiano, pelo que o adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, segundo a Gazzetta dello Sport, tem quatro jogadores portugueses identificados para suceder ao costa-marfinense.

O diário desportivo italiano refere, esta quinta-feira, que os responsáveis do Milan elencaram João Palhinha (Sporting), Tomas Handel (V. Guimarães), Vitinha (FC Porto) e Paulo Bernardo (Benfica B) para ocupar, um deles, a vaga de Kessié no plantel milanês.

A Gazzetta dello Sport nota que Palhinha é encarado como o alvo mais difícil de atingir, dada a cláusula de rescisão (60 milhões de euros). Por essa razão, os dirigentes milaneses devem concentrar esforços em Handel, Vitinha ou Paulo Bernardo, opções mais baratas.