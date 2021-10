Milan segue imparável em Itália e iguala o registo de... Béla Guttmann

Golo de Giroud garantiu a vitória do Milan esta terça-feira, frente ao Torino.

O Milan segue imbatível no campeonato italiano. A equipa de Stefano Pioli venceu esta terça-feira o Torino, no estádio San Siro, por 1-0, e alcançou a nona vitória em dez jornadas a Serie A, tendo ainda um empate. É apenas a segunda vez na história que os rossoneri conseguem este registo na abertura da prova. A anterior aconteceu em 1954/55, com Béla Guttmann, que antes tinha passado por FC Porto e Benfica.

O golo da vitória do Milan foi marcado pelo francês Olivier Giroud, aos 14 minutos, após assistência do médio Rade Krunic. Com os três pontos, a equipa italiana chegou à liderança da competição com 28 pontos, mas com um jogo a mais que o Nápoles, que pode retomar o primeira posto caso vença o Bolonha na quinta-feira. O Torino é o 12.º, com 11 pontos.

O Milan volta a jogar no próximo domingo, às 20h45, quando terá pela frente a equipa de José Mourinho, a Roma. O Torino, por sua vez, defrontará a Sampdória no sábado, às 19h45.

Recorde-se que o FC Porto se desloca a San Siro na próxima ronda da Champions. Em casa, os dragões venceram por 1-0.