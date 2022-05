Milan sagra-se campeão italiano com hat-trick de assistências de Rafael Leão

Kessié festeja terceiro golo do Milan

11 anos depois, o Milan voltou a celebrar a conquista da Serie A

O Milan está de volta. O gigante italiano venceu este domingo na última jornada da Serie A, na visita à Sassuolo, por 3-0, com Rafael Leão a participar em todos os golos, e celebrou a conquista da 19ª Serie A do palmarés, 11 anos depois da anterior.

Os rossoneri partiram para a derradeira jornada da Serie A cientes de que o regresso ao topo do futebol italiano dependia apenas de uma vitória diante da Sassuolo, cuja vida já estava resolvida, e o conjunto orientado por Stefano Pioli, com Leão a titular, não perdeu tempo.

Aos 17 minutos, Giroud beneficiou de um grande trabalho individual de Rafael Leão e abriu o marcador, sendo novamento servido pelo português aos 32, que voltou a partir da esquerda e a entregar o golo de bandeja ao internacional francês.

Rafael Leão estava numa senda imparável e, aos 36 minutos, assinou mesmo o hat-trick de assistências, ao servir, desta vez a partir do flanco direito, o médio Franck Kessié, que dissipou as poucas dúvidas que restavam quanto ao próximo campeão italiano.

O Inter fez tudo ao alcance para revalidar o título da época passada, imitando o resultado do rival na receção à Sampdória (3-0), com golos de Ivan Perisic e Joaquín Correa (bis), mas precisava de um escorregão do Milan, que voltou a festejar a conquista de um Scudetto que escapava desde 2010/11.

Os rossoneri iguala assim o número de 'Scudettos' do Inter, mas continua longe da recordista Juventus, que soma 36.