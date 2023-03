Milan quer contratar avançado: os nomes que se falam em Itália

Noah Okafor, do Salzburgo, e Folarin Balogun, emprestado pelo Arsenal ao Reims, são os alvos preferenciais

A linha avançada do Milan deve sofrer alterações a partir da próxima temporada. Com Ibrahimovic nos 41 e Giroud nos 36 anos, os rossoneri querem contratar um avançado mais jovem, com margem de progressão.

De acordo com La Gazzetta dello Sport, Noah Okafor, do Salzburgo, e Folarin Balogun, emprestado pelo Arsenal ao Reims, são os alvos preferenciais, ainda que o primeiro reúna mais consenso. O segundo teria de ser negociado com os gunners, que não devem aceitar uma venda abaixo dos 15 milhões.

Para além da idade avançada dos dois avançados já referidos, o Milan não está satisfeito com o rendimento de Divock Origi, que leva apenas dois golos desde o início da temporada.