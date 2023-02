Milan quebra série de cinco jogos sem vencer graças a Giroud

O francês Olivier Giroud, com um cabeceamento fulgurante, deu esta sexta-feira a vitória ao AC Milan sobre o Torino (1-0), quebrando uma série de cinco jogos sem ganhar do atual campeão da Liga italiana.

Os milaneses regressam provisoriamente ao terceiro lugar, nesta 22.ª jornada do campeonato transalpino, a 15 pontos do líder Nápoles, que, no domingo, joga contra a Cremonese, e a três do Inter, que, na segunda-feira, joga em Génova com a Sampdoria.

Em linha com as últimas prestações, os rossoneri jogaram a medo nos primeiros 45 minutos, multiplicando erros técnicos, e até podiam ter estado a perder, com um erro de Simon Kjaer, que quase deu o golo ao Toro.

Após o intervalo, os ainda campeões viram o português Rafael Leão ter uma grande perdida (54), tal como aconteceu com Giroud (56).

O avançado gaulês redimiu-se, aos 62 minutos, com um grande cabeceamento a passe de Theo Hernandez.

A vitória foi muito festejada, já que acabou com uma série de sete jogos sem vitória, contabilizando todas as competições.

Após nove meses de paragem, por operação ao joelho, Zlatan Ibrahimovic regressou à equipa, mas sem sair do banco de suplentes.