Milan prestes a contratar guarda-redes colombiano

Devis Vásquez deve chegar do Guaraní, do Paraguai. Marco Sportiello, da Atalanta, é objetivo no final da temporada

O Milan vai fazer alterações na sua baliza. A San Siro deve estar prestes a chegar um colombiano, Devis Vásquez.

De acordo com a Sky Sports, os rossoneri já chegaram a acordo com os paraguaios do Guaraní para a contratação do colombiano de 24 anos, que chega para fazer concorrência imediata a Tatarusanu.

Numa altura em que Maignan está a contas com uma lesão grave, o Milan pensa ainda na contratação a custo zero, no final da época, de Marco Sportiello, guardião da Atalanta.