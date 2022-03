Milan pondera oferecer novo cargo a Ibrahimovic após o final da carreira

Segundo a Gazzetta dello Sport, os rossoneri ponderam colocar Ibrahimovic num cargo diretivo. Mas não se sabe ainda se o avançado vai acabar a carreira no final da época (quando acaba contrato) ou se pretende continuar a jogar.

O Milan está a ponderar oferecer a Zlatan Ibrahimovic a hipótese de se tornar diretor do clube depois de pendurar as chuteiras, avança, esta quinta-feira, o jornal italiano Gazzetta dello Sport. O ordenado do jogador, que ganha sete milhões de euros por ano, baixaria para os 2ME anuais.

No entanto, não se sabe ainda quando o sueco vai mesmo colocar um ponto final na carreira. Apesar de já ter 40 anos e entrar no último ano de contrato com o Milan, Zlatan revelou a sua inquietação com a ideia de se retirar dos relvados e que irá fazer de tudo para evitar esse momento ao máximo.

"Sinto um pouco de pânico com a perspetiva de parar de jogar. Com certeza, continuarei o máximo de tempo possível, enquanto conseguir resultados, mas estando bem em campo, sem sofrer", disse na terça-feira.

O sueco adiantou ainda que para além de prolongar a carreira, o próprio não sabe o que vai fazer após pendurar as botas, deixando várias hipóteses em aberto. "Não quero arrepender-me quando sair, quero maximizar a minha carreira. O que vai acontecer a seguir eu não sei, enquanto escrevo no meu livro estou um pouco assustado. Um papel no futebol? Veremos quando chegar o dia. Eu podia começar logo quando parar de jogar ou fazer uma pausa, ou desaparecer completamente".