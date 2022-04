Milan poderá tentar o regresso de Donnarumma, segundo o L'Équipe

Donnarumma rumou ao PSG esta temporada e tem contrato até 2026, mas o Milan poderá avançar para a tentativa do regresso do guarda-redes.

O jornal francês L'Équipe adianta que a chegada da Investcorp ao Milan poderá fazer com que Gigi Donnarumma regresse ao clube italiano. O fundo de investimento com sede no Barém está a negociar a compra dos rossoneri e, caso se confirmasse o acordo, o dinheiro que chegaria a Milão poderia ser usado para o regresso do guarda-redes de 23 anos.

O italiano assinou contrato com o PSG até 2026, recorde-se.

Depois de vários anos no Milan, incluindo na formação, Donnarumma mudou-se para Paris esta temporada. Tem 22 jogos realizados até ao momento.