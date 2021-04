Milan perde em casa e pode ver Inter fugir ainda mais na liderança

Equipa de Diogo Dalot e Rafael Leão esteve a ganhar, mas permitiu a reviravolta do Sassuolo.

O Milan perdeu esta quarta-feira por 2-1 na receção ao Sassuolo, vencedor com uma reviravolta selada pelo suplente Raspadori, e pode acabar a 32.ª jornada da Liga italiana a 12 pontos do líder Inter.

A formação da casa, com os portugueses Diogo Dalot e Rafael Leão de início ao fim, adiantou-se no marcador aos 30 minutos, graças a um tento do turco Hakan Çalhanoglu, com um remate colocado na área, servido pelo belga Saelemaekers.

Os milaneses, sem o lesionado Zlatan Ibrahimovic, pareciam lançados para se colocar, provisoriamente, a seis pontos do rival da cidade, mas tudo mudou na segunda parte, muito por culpa da entrada de Giacomo Raspadori, aos 64 minutos.

O avançado internacional sub-21 transalpino, que só contava dois golos na prova (cumpriu o 23.º jogo), empatou o jogo aos 76 minutos e selou o tento da vitória dos forasteiros aos 83.

Com este resultado, o AC Milan continua com 66 pontos, contra 75 do Inter Milão, que pode ficar hoje com 12 pontos à maior sobre o rival, caso vença no reduto do Spezia.

A formação de Stefano Pioli pode ficar mais longe do primeiro lugar e perder o segundo, na quinta-feira, o que acontecerá se a Atalanta (terceira, com 64 pontos) triunfar na casa da Roma (sétima, com 54), de Paulo Fonseca.

Por seu lado, o Sassuolo solidificou o oitavo lugar da Serie A, passando a somar 49 pontos, contra 41 do Verona, que na terça-feira perdeu por 2-1 na receção à Fiorentina.