Milan, adversário do FC Porto, oficializa duplo reforço, mas só um vai jogar já em San Siro

Júnior Messias e Yacine Adli assegurados pelo clube rossonero

Um Milan a preparar o presente e o futuro. Os rossoneri, adversários do FC Porto na Champions, guardaram para o último dia as oficializações de Júnior Messias e de Yacine Adli. Só o primeiro, contudo, fica esta época em San Siro.

Messias, de 30 anos, chega por empréstimo do Crotone, sendo que o Milan assegura uma opção de compra. Nas duas últimas épocas, com a camisola do Crotone, realizou 73 partidas e marcou 15 golos.

Quanto a Adli, internacional sub-20 por França, veio a Milão apenas para assinar até 2026. O médio ofensivo vai continuar mais uma época no Bordéus, clube que o acolhe desde 2018.