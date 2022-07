Milan garante Junior Messias a título definitivo

Extremo brasileiro jogou uma época por empréstimo do Crotone, mas convenceu os responsáveis rossoneri

Junior Messias vai continuar em San Siro, agora enquanto jogador do Milan. Os rossoneri, que contaram com os serviços do brasileiro na época passada por empréstimo, pagaram quatro milhões e meio pela operação a título definitivo.

Em comunicado, o Milan confirmou a chegada do atleta, que assina até 2024, proveniente do Crotone, depois de uma temporada de estreia marcada pelos seis golos e pelas duas assistências.