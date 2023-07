Milan faz proposta por Morata, Atlético torce o nariz

Avançado espanhol já jogou em Itália, na Juventus

O Milan apresentou uma proposta de 12 milhões ao Atlético de Madrid para garantir Álvaro Morata.

O internacional espanhol já atuou em Itália, pela Juventus, e o Milan oferece-lhe um contrato de cinco milhões de euros por ano.

Morata pode jogar no centro do ataque e descaído para as alas, e o Atlético de Madrid não está ainda convencido, até porque tem propostas mais sumarentas da Arábia Saudita.

"Não sei, não creio que vá jogar em Itália", disse Enrique Cerezo, presidente do Atlético de Madrid.

Morata tem atualmente 30 anos e mais uma época de ligação aos colchoneros.