O internacional português Rafael Leão foi titular no Milan e esteve perto de marcar perto do final do encontro, mas atirou a bola ao poste.

O Milan iniciou a edição 2023/24 da Serie A com um triunfo em Bolonha (2-0), graças aos golos de Olivier Giroud e Christian Pulisic, apontados no primeiro tempo.

No último desafio da ronda inaugural, em Bolonha, o emblema milanês abriu o ativo, aos 11 minutos, pelos pés do francês Giroud, que viria a fazer a assistência para o norte-americano Pulisic (21), reforço para a nova temporada, dilatar a vantagem.

Antes, Torino e Cagliari empataram sem golos em Turim.