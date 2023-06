"Milan esteve interessado em Corona, mas o FC Porto não aceitou a proposta"

Agente de Corona garante que o futebolista de 30 anos está empenhado em continuar no Sevilha, mas não fecha a porta ao mercado. E lembra que o Milan já o quis contratar, quando ainda jogava no FC Porto.

Continuar no Sevilha é o que passa neste momento pela cabeça de Jesús Corona, mas se chegar uma "oferta interessante", terá de ser analisada. É assim que Matías Bunge, empresário do internacional mexicano, descreve a situação do jogador.

Tecatito mudou-se para o Sevilha, proveniente do FC Porto, em janeiro de 2022 e fez 22 jogos (dois golos e quatro assistências), mas no início da temporada passada sofreu uma lesão grave no tornozelo e só participou em quatro partidas (um golo). Espera-se, portanto, que possa ser um "reforço" em 2023/24, podendo cumprir uma época inteira, mas sabe-se que há clubes interessados.

"Agora, o Corona não pensa em sair do Sevilha, mas se chegar uma oferta interessante, é certo que a vamos analisar. Ele sempre gostou da Serie A. Há dois anos o Milan esteve interessado nele, mas, infelizmente, o FC Porto não aceitou a proposta que o Milan fez", afirmou o empresário, em declarações à televisão Sportitalia.

Há equipas mexicanas interessadas no jogador e o treinador do Maiorca, Javier Aguirre, também expressou recentemente que gostaria de contar com o ala.