Milan estará interessado em contratar o ex-Inter Lukaku

Depois de dois anos de sucesso no Inter, Lukaku poderia regressar a Itália, mas para representar o Milan.

A notícia está a ser adianta por vários órgãos de comunicação social esta sexta-feira. O Milan estará interessado na contratação de Romelu Lukaku, avançado do Chelsea que brilhou no Inter entre 2019 e 2021. Esta temporada, o jogador rumou ao Chelsea, mas a época não está a decorrer com alguma perturbação - o avançado belga já esteve, inclusive, de castigo por ter admitido publicamente que gostava de regressar ao Inter.

E os nerazzurri têm sido apontados como destino do jogador há largos meses, mas agora surge a hipótese de o Milan entrar na corrida. Isto porque a companhia do Barém Investcorp, que está a negociar investir no clube, terá interesse no dianteiro de 28 anos.

Lukaku custou 115 milhões de euros aos blues no último mercado de verão. Antes, marcou 64 jogos em 95 jogos pelo Inter, já depois de épocas no próprio Chelsea, West Bromwich, Everton e Manchester United.