Milan empata no dérbi da cidade e falha a liderança isolada da Serie A

Rossoneri ficaram, agora, com os mesmos pontos do que o também líder Nápoles. Interistas estão a sete dos dois adversários mais destacados

O Milan desperdiçou, este domingo, a possibilidade de fugir isolado na liderança da I Liga italiana, ao empatar com o campeão Inter (1-1), no 229.º dérbi de Milão, que fechou a 12.ª jornada da competição

Com a igualdade horas antes do Nápoles na receção ao Hellas Verona (1-1), a equipa em que atua o português Rafael Leão (foi titular), entrou em San Siro com a hipótese de terminar a ronda sozinha na frente, mas o Inter acabou por impedir o seu mais antigo rival.

Os campeões italianos até estiveram em vantagem, com uma grande penalidade convertida pelo internacional turco Çalhanoglu, aos 11 minutos, mas o AC Milan refez a igualdade pouco depois, aos 17, num lance infeliz do defesa holandês De Vrij, que assinou um autogolo.

Ainda antes do intervalo do dérbi, houve um novo penálti para o Inter, mas desta vez o argentino Lautaro Martinez, escolhido para converter o lance, permitiu a defesa do guarda-redes rival.

Na segunda parte, o encontro passou a ser mais disputado a meio-campo, com muitas lances e poucas oportunidades de golo, e o resultado acabou por se manter inalterado.

O Milan passou a somar 32 pontos e está em igualdade com o Nápoles no topo da Serie A (as duas equipas com 10 vitórias, dois empates e nenhuma derrota), enquanto o Inter continua na perseguição, em terceiro, a sete pontos da dupla da frente.