Milan empata com Juve e Inter aumenta vantagem na liderança

Campeão em título tem mais quatro pontos em relação ao rival da cidade, que está em igualdade com o Nápoles no segundo lugar-

O AC Milan e a Juventus empataram este domingo sem golos, em San Siro, na 23.ª jornada da Liga italiana, numa partida em que a equipa de Turim não fez um remate enquadrado à baliza.

As duas equipas abusaram da circulação da bola sem verticalidade no jogo, fizeram muito para não sofrer golos e pouco para os marcar, sobretudo a formação de Turim, pelo que o "nulo" final reflete o que se passou em campo.

O internacional português Rafael Leão, que viu um cartão amarelo logo aos 12 minutos por puxar um adversário, foi titular, mas seria substituído, aos 76, pelo croata Ante Rebic.

Com este empate, a luta no topo da Serie A mantêm-se cerrada, mas o Inter, que lideram com 53 pontos, tem menos um jogo, do que os seus dois mais diretos perseguidores, o Nápoles, que hoje subiu ao segundo lugar, com 49, os mesmos do AC Milan, terceiro, seguido de Atalanta, com 43 (também menos um jogo), e Juventus, com 42.