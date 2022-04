Milan em vias de ser comprado por fundo árabe, que já acena com muitos milhões para o mercado

Investcorp está a trabalhar no sentido de adquirir clube rossonero e prepara, segundo imprensa italiana, 300 milhões de euros para o próximo defeso

As próximas semanas poderão ser muito importantes para o futuro próximo do Milan, dentro e fora do campo. Se nas quatro linhas o clube continua na luta pelo título, fora das mesmas pode vir a ser comprado por fundo árabe.

De acordo com a Gazzetta dello Sport, o fundo Investcorp prepara-se para tentar comprar o clube rossonero, num negócio a envolver o número redondo de 1000 milhões de euros.

De acordo com o mesmo jornal, o Milan, caso este negócio vá para a frente, terá 300 milhões para investir no próximo verão, com vários nomes a serem apontados a San Siro, como Sven Botman, do Lille, Divock Origi, jogador do Liverpool, Marco Asensio, do Real Madrid, Sébastien Haller, do Ajax, ou Christopher Nkunku, do Leipzig.