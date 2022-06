Milan define alternativa a Renato Sanches, também cobiçado pelo PSG

Douglas Luiz, médio do Aston Villa

Caso Renato Sanches vá parar à capital francesa, o Milan vai avançar por Douglas Luiz

O Milan já se prepara para a eventualidade de um dos seus alvos para este mercado de verão, Renato Sanches, ir parar ao PSG, que também está na corrida pelo internacional português do Lille.

Avança a Gazzetta dello Sport que o Milan vai avançar por Douglas Luiz, médio de 24 anos do Aston Villa, caso Renato Sanches acabe a reforçar o campeão francês, que já contratou Vitinha ao FC Porto e conta ainda com Danilo Pereira e Nuno Mendes no plantel.

Avaliado em cerca de 38 milhões de euros pelo Transfermarkt, o internacional brasileiro apontou dois golos e três assistências em 35 jogos realizados no 14º classificado da última edição da Premier League.