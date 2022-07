Milan confirma renovação de contrato de Ibrahimovic

Avançado sueco renovou contrato até 2023.

Agora é oficial: Zlatan Ibrahimovic continua no Milan por mais uma época. O contrato do avançado terminou no final da época e foi renovado até junho de 2023.

De acordo com os relatos em Itália, o sueco vai ganhar, 1,5 milhões de euros anuais e ainda outros bónus relativos ao número de jogos e golos que anotar.

Ibra, que faz 41 anos a 3 de outubro, vai cumprir a quarta época nos rossoneri.

Conta com passagens por Malmo, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, PSG, Manchester United, LA Galaxy e Milan.