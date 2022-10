Milan, com Rafael Leão em destaque, ganha de forma dramática em Empoli

Rafael Leão no centro dos festejos rossoneri

Redação com Lusa

O internacional português marcou e assistiu na suada vitória do campeão italiano.

O Milan, campeão italiano em título, ganhou este sábado ao Empoli, na Toscânia, por 3-1, num jogo com três golos nos descontos finais e em que Rafael Leão brilhou com um golo e uma assistência.

O resultado, relativo à oitava jornada da Serie A, deixa o campeão provisoriamente em terceiro, com os mesmos pontos de Atalanta e a três do líder Nápoles, mas podendo ser ultrapassado pela Udinese, que tem 16 e só joga na segunda-feira.

O final da partida foi especialmente movimentado, com três golos já para lá do minuto 90, um para o Empoli e dois para o Milan.

Rafael Leão, o homem do jogo, foi brilhante aos 80 minutos, pela forma como ganhou um lance no ataque e fez a assistência de bandeja para o primeiro golo, apontado pelo croata Ante Rebic.

O que parecia ser uma vantagem muito sofrida dos campeões em Empoli tremeu aos 90+2 minutos, com o livre direto cobrado pelo albanês Bajremi a empatar o jogo.

Logo de seguida, aos 90+3 minutos, o senegalês Fodé Ballo-Touré fez, porém, o 2-1 para os visitantes, com o Empoli a ficar completamente sem resposta para a reação, rápida e inesperada.

O 3-1 aconteceu já aos 90+7 minutos, com um contra-ataque em que Leão correu metade do campo, para culminar com um chapéu de execução perfeita.