Milan bate lanterna-vermelha e comanda provisoriamente a Série A

O Milan recebeu e venceu o lanterna-vermelha Salernitana, por 2-0, no encontro inaugural da 16.ª jornada da Serie A, um resultado que permite ao clube milanês comandar a provisoriamente.

Com o internacional português Rafael Leão entre os titulares, foi o marfinense Kessie a inaugurar o marcador no Estádio Giuseppe Meazza, logo aos cinco minutos, com o belga Alexis Saelemaekers, aos 18, a dilatar a vantagem, resultado com que terminou o desafio.

Com este triunfo, a equipa de Stefano Pioli, adversária do FC Porto na Liga dos Campeões, isola-se na liderança, com 38 pontos, e fica à espera que o Nápoles, segundo colocado, com 36, 'escorregue' ainda hoje, assim como o rival Inter de Milão, terceiro, com 34.

Os napolitanos recebem, ao início da noite, a Atlanta (quarta, com 31), enquanto, horas antes, o Inter desloca-se à capital transalpina para defrontar a Roma (quinta, com 25), treinada pelo português José Mourinho.