Milan anunciou uma renovação a poucos dias de defrontar o FC Porto

Saelemaekers fica agora ligado ao clube até 2026.

A poucos dias de medir forças com o FC Porto para a Champions, o Milan anunciou a renovação de contrato com Saelemaekers. O avançado belga de 22 anos assinou um vínculo válido até 2026.

Internacional pela Bélgica em cinco ocasiões, Saelemaekers cumpre a terceira temporada no clube italiano, depois de ter dado nas vistas ao serviço do Anderlecht. Ao todo, soma 64 jogos ao serviço do Milan, com quatro golos apontados.

O conjunto italiano mede forças no Dragão na próxima terça-feira, numa partida com início às 20h00. Em duas jornadas, o Milan não soma qualquer ponto, ao contrário do FC Porto, que tem um.