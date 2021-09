Milan abre-lhe a porta de saída e Rússia parece ser o destino

Castillejo está de saída do Milan

Samu Castillejo deverá ser reforço do CSKA de Moscovo.

Fora dos planos do Milan para a próxima temporada, Samu Castillejo recebeu luz verde para encontrar um novo clube e está prestes a mudar-se para a Rússia, onde o mercado de transferências ainda está aberto.

De acordo com o jornal AS, o extremo espanhol está a caminho do CSKA de Moscovo, que vai receber o jogador por empréstimo salvaguardando uma opção de compra.

Castillejo, 26 anos, alinha no Milan desde a época 2018/19, após passagens por Villarreal e Málaga.