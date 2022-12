Mil milhões: o investimento que Mbappé poderá implicar ao Real Madrid

Florentino Pérez não desiste de contratar o astro francês e os italianos da Gazzetta dello Sport garantem que o Real Madrid vai voltar à carga no verão.

O Real Madrid não desiste do sonho de contar com os serviços de Kylian Mbappé e, de acordo com os italianos da Gazzetta dello Sport, vai voltar a tentar a sua contratação no verão de 2023, numa operação que poderá vir a ditar um investimento superior a mil milhões de euros.

Este preço advém da totalidade dos bónus e salário previstos no contrato acordado pelo avançado francês com o PSG em maio, válido até 2025 - 630 milhões de euros - mais o valor da transferência, avançado em cerca de 486 milhões.

Para além de mais um Mundial de grande nível, em que apontou oito golos em sete partidas disputadas, Mbappé leva 19 golos e cinco assistências em 20 jogos realizados esta temporada pelo PSG.