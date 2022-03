Mikel Oyarzabal sofre lesão grave e não joga mais esta época

O capitão da Real Sociedad rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo

Péssimas notícias em San Sebastián. Mikel Oyarzabal sofreu uma grave lesão e perderá o resto da temporada, sendo bastante provável que também falhe o início da próxima. O capitão da Real Sociedad rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo e até tem em risco a sua participação no Campeonato do Mundo do Qatar, que se vai disputar em novembro e dezembro.

O camisola 10 dos "erreala" será operado nas próximas semanas e passará por um período de recuperação que nunca será inferior a seis ou sete meses. Nas redes sociais, o internacional espanhol publicou uma mensagem, reagindo ao infeliz acontecimento. "Chegou o momento que nenhum jogador de futebol quer, rutura do ligamento cruzado do joelho esquerdo. É difícil de assimilar mas, a partir de agora, tenho um único objetivo: VOLTAR MAIS FORTE! Mila esker zuen mezuengatik. AURRERA!" Rapidamente, o post foi inundado de likes, bem como de mensagens de admiração e de desejos de rápida recuperação.

Na presente época, Oyarzabal fez 35 jogos (entre clube e seleção), tendo apontado 16 golos e feito cinco assistências. Aos 24 anos, é uma das maiores esperanças do futebol espanhol para a próxima década.