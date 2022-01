Mikel Agu, ex-FC Porto e V. Guimarães, é reforço em Espanha

Agu rescindiu com o V. Guimarães e foi hoje apresentado no Fuenlabrada, da segunda divisão espanhola

Formado no FC Porto e internacional nigeriano por oito vezes, Mikel Agu não efetuou qualquer jogo pelos vimaranenses na atual época e ruma agora ao antepenúltimo classificado da segunda divisão espanhola.

O médio defensivo de 28 anos é o segundo reforço do emblema madrileno proveniente da Liga Bwin, após também Mohamed Bouldini, avançado pertencente aos quadros do Santa Clara, ter ingressado nos espanhóis por via de um empréstimo com opção de compra.