Miguel Veloso foi titular na derrota do Verona

Sassuolo deu a volta ao resultado na visita do Verona

No jogo que encerrou a 11ª jornada da Serie A, o Verona, com o português Miguel Veloso a titular, foi derrotado na visita ao Sassuolo e também está em zona de descida, no 19.º lugar com cinco pontos, enquanto a equipa da casa é nona, com 15.

Federico Ceccherini adiantou o Verona no marcador logo no primeiro minuto, mas o Sassuolo deu a volta ao resultado, com tentos do francês Armand Lauriente, aos 32 minutos, e de Davide Frattesi, aos 74.

