Midtjylland de pontaria afinada antes de receber o Sporting na Liga Europa

Redação com Lusa

Triunfo por 4-0 em casa do Viborg, para o campeonato dinamarquês.

O Midtjylland saiu vitorioso de Viborg (4-0), num desafio da 18.ª jornada da Liga dinamarquesa de futebol, antes de receber o Sporting para a segunda mão do play-off da Liga Europa, na quinta-feira.

Em Viborg, o emblema de Herning colocou-se em vantagem logo à passagem do minuto cinco, por intermédio do egípcio Emam Ashour, que já tinha marcado o golo no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na primeira mão contra os "leões" (1-1).

No segundo tempo, Gustav Isaksen viria a tornar-se na grande figura da partida, ao anotar um hat-trick (48, 67 e 69 minutos), garantindo o regresso aos triunfos dos visitantes cinco jogos depois.

Com esta vitória, após a longa pausa de inverno na competição, o Midtjylland passa a somar 26 pontos, no quarto posto, de uma classificação liderada pelo Nordsjaelland, com 36.

Na quinta-feira, o Midtjyland recebe o Sporting em Herning, na Dinamarca, com o vencedor da eliminatória a entrar no sorteio dos "oitavos", nos quais já estão as oito equipas que se impuseram na fase de grupos.