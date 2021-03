Middlesbrough defende ex-Sporting de insultos racistas

Fotografia: Reprodução/Twitter do Middlesbrough

Redação com Lusa

Clube do segundo escalão inglês condena xenofobia lançada contra Bolasie

O Middlesbrough, do segundo escalão do futebol inglês, condenou hoje os insultos racistas de que foi alvo o congolês ex-Sporting Yannick Bolasie, que recebeu mensagens ofensivas nas redes sociais.

"Vis e inaceitáveis" foram as palavras escolhidas pelo clube para denunciar e condenar os insultos de que o extremo foi alvo, tendo o caso sido reportado às autoridades.

Emprestado pelo Everton ao Middlesbrough, o extremo internacional pela RD Congo, de 31 anos, denunciou o caso, com o clube que representa a declarar que situações como esta "demonstram exatamente porque é que tem de ser feito mais para identificar os culpados destes comentários e trazê-los à justiça".

Bolasie, que fez 25 jogos pelo Sporting (dois golos) em 2019/20, criticou os "guerreiros do teclado" que o insultam através das redes sociais, crendo que há "algo seriamente errado com estas pessoas".

O insulto, pela rede social "Instagram", levou à exclusão da conta em questão, com uma investigação paralela a decorrer após a denúncia do "Boro", que promete banir do estádio e entregar à polícia quaisquer indivíduos que profiram ou escrevam insultos racistas.

No mesmo dia, também o Bournemouth, do "Championship", denunciou os insultos recebidos pelo internacional holandês Arnaut Danjuma, que hoje contou à Sky Sports que o criticam por se ajoelhar, numa homenagem comum no futebol, ultimamente associada ao movimento Black Lives Matter.

Chamaram-no de "terrorista", referindo-se à fé muçulmana que professa, com clube e jogador a pedirem que este tipo de abuso "termine".