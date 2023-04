Microfones captaram tudo o que um árbitro disse na liga francesa: até João Victor apareceu

Benoît Millot apitou o duelo entre o Nantes e o Lyon, da liga francesa, e microfones captaram todas as palavras do juiz. João Victor, que está emprestado pelo Benfica ao les Canaris, foi um dos que apareceu no vídeo que está a correr as redes sociais

São muitos os adeptos e observadores de futebol que pedem que as comunicações dos árbitros se tornem públicas. Ora, em França, um juiz, Benoît Millot, teve um microfone que captou todas as palavras ditas durante um encontro da Ligue 1.

Em imagens divulgadas pela Amazon Prime, foi possível ouvir várias conversas do árbitro dentro do terreno de jogo para atletas e restante equipa de arbitragem. João Victor, emprestado pelo Benfica ao Nantes, foi um dos jogadores visados nessas imagens, captadas no encontro entre os les Canaris e o Lyon.

This is what referees really say to footballers during a game... ️



A fascinating insight from Ligue 1! pic.twitter.com/jfBcyhSe0g - Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) April 18, 2023