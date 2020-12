Michail Antonio renova com West Ham

O avançado britânico prolongou com os londrinos do West Ham.

O avançado britânico Michail Antonio prolongou esta sexta-feira a ligação com os londrinos do West Ham, até ao verão de 2023, e manifestou o desejo de continuar a ajudar os hammers com golos na primeira liga inglesa.

"Estou aqui há cinco anos e meio. Esta temporada será a sexta e, quando o meu contrato expirar, serão oito. Antes de assinar pelo West Ham, o máximo que estive num clube foram dois anos, o que mostra que fiz meu trabalho, consegui garantir a minha posição e continuar a crescer como jogador", disse o ponta de lança, ao sítio oficial dos londrinos na Internet, acrescentando que "quer, definitivamente, chegar à marca dos 50 golos na Premier League e ver quantos mais pode fazer a partir daí".

O avançado, de 30 anos, ingressou no atual oitavo classificado do campeonato na época 2015/16, mas foi na temporada passada que atingiu a sua melhor marca no clube (10 golos), tendo sido distinguido como jogador do mês de julho da Premier League, face aos oito golos apontados nesse período.