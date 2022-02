Michail Antonio questionado sobre gesto de Zouma: "O que ele fez é pior do que racismo?"

Avançado do West Ham diz que não concorda com a atitude do companheiro de equipa, mas pergunta se não é mais grave haver jogadores condenados por racismo que continuam a jogar futebol.

Michail Antonio foi questionado, esta quinta-feira, acerca do gesto de Kurt Zouma, que foi visto, num vídeo divulgado nas redes sociais, a pontapear um gato, e deu uma resposta que está a ser muito comentada na imprensa inglesa. O avançado do West Ham reitera que não desculpa o que o companheiro de equipa fez, mas pergunta se não é pior haver jogadores racistas que continuam a jogar futebol sem punições.

"Tenho uma pergunta para si [para o jornalista]. Acha que o que ele [Zouma] fez é pior do que racismo? Não estou a tolerar o que ele fez, não concordo de forma alguma. Mas há pessoas que foram condenadas por racismo e continuaram a jogar futebol depois disso. São punidos com oito jogos de suspensão ou algo do género. E agora há pessoas a pedir que o Zouma seja despedido. Tenho apenas esta pergunta para toda a gente: o que ele fez é pior do que fizeram as pessoas condenadas por racismo?", referiu o futebolista.