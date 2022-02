Michael Owen impressionado com Díaz: "Estávamo-nos a babar"

Antigo avançado do Liverpool agradado com os primeiros minutos do colombiano na Premier League, diante do Leicester

Luis Díaz não impressionou apenas Jurgen Klopp na sua estreia na Premier League, diante do Leicester. O colombiano caiu no goto de um dos melhores avançados das últimas décadas dos reds, Michael Owen.

"Estávamo-nos a babar. Não é que ele tenha feito algo em particular que me faça pensar, 'Uau, que oportunidade ele criou', mas adoro a visão dele. É rápido, pressiona, não se importa de ir contra os adversários e ultrapassá-los. Penso que ele parece ser um jogador à Liverpool", afirmou, em declarações à BT Sport.

Depois de ter jogado 32 minutos na Taça de Inglaterra, Díaz foi titular e somou os primeiros 90 na Premier League. Não assistiu nem marcou, mas, pelos vistos, impressionou quem já andou por lá.