Mexicano recusou treinar Ronaldo no Al Nassr: "Uma questão de lealdade"

Após várias conversas nas últimas semanas, quando o Al Nassr despediu Rudi Garcia e avançou pelo "turco"... já era tarde

Antonio Mohamed, treinador mexicano que há duas semanas assumiu o comando do Pumas, referiu em entrevista à TV Azteca que recusou uma proposta para substituir Rudi Garcia e treinar Cristiano Ronaldo no Al Nassr.

Após várias conversas com o clube, quando os sauditas decidiram despedir Rudi Garcia e avançar para o "turco" Mohamed, já era tarde, pois este já tinha assumido o comando da equipa mexicana.

"Tive quatro conversas com o Al Nassr e quando no outro dia cheguei ao clube, de manhã, recebi uma chamada do CEO, que me disse que me queria porque tinham despedido o Rudi Garcia. Era muito dinheiro, mas eu disse que tinha assumido um compromisso com o Pumas, que era uma questão de lealdade. Jamais iria embora de uma equipa para ir para outra. Por alguma coisa caí aqui no Pumas", comentou, à TV Azteca.