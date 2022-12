Mexicano Ochoa deixa o América e ruma a Itália

O clube mexicano já se despediu do guarda-redes que esteve no Mundial. Destino é a Salernitana

Guillermo Ochoa, de 37 anos, vai prosseguir a carreira na Salernitana, após três épocas e meia no Club América, do México.

O emblema mexicano até já se despediu do guarda-redes que defendeu as cores do país no Mundial do Catar.

Ochoa já jogou no México, em Espanha, na Bélgica e em França, e assinará até ao fim desta época pelo emblema italiano.