Métodos de Sampaoli não agradam a todos e garantem que há quem tente "fugir"

Imprensa francesa dá conta que nem todos no plantel do Marselha estão contentes com o sucessor de Villas-Boas e os jovens parecem ser os que mais sofrem.

Com três vitórias em quatro jogos no comando do Marselha, o início da aventura de Jorge Sampaoli em França não está a correr nada mal, mas as últimas informações indicam que nem todos andam contentes no seio do clube.

Segundo informa o jornal "L'Équipe", os métodos do treinador argentino, que sucedeu a André Villas-Boas, estão longe de gerar consenso no plantel. Sampaoli, conhecido como um técnico enérgico, não tem qualquer problema em gritar aos jogadores no decorrer de uma sessão de trabalho ou reprovar qualquer falha que detete na execução de um determinado exercício.

A informação vinca que é com os jovens que Sampaoli se tem mostrado mais duro, ao ponto de alguns jogadores da formação, chamados à equipa principal, apresentarem queixas físicas com o intuito de "fugir" ao treino.

Seja como for, os resultados estão a ser positivos e o Marselha está na corrida ao quinto lugar, ocupado pelo Lens e neste momento à distância de um ponto.