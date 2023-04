O PSG está a receber o Lyon, em jogo da 29.ª jornada da Ligue 1. Antes do início da partida, que acabou atrasada em dez minutos, Lionel Messi voltou a receber assobios por parte dos adeptos parisienses quando o seu nome foi anunciado no Parque dos Príncipes. Recorde-se que o astro argentino também foi assobiado na derrota frente ao Rennes, a 19 de março.

Assista ao momento: