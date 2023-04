Messi voltou a ser assobiado e PSG sofre segunda derrota consecutiva

Após a derrota frente ao Rennes, o PSG perdeu na receção ao Lyon.

O PSG, com Danilo, Nuno Mendes, Vitinha e Renato Sanches a titulares, sofreu este domingo a segunda derrota consecutiva na Ligue 1, sendo derrotado em casa por 0-1 pelo Lyon, em jogo da 29.ª jornada.

Com Lionel Messi a ter voltado a ser assobiado por adeptos do campeão francês antes do apito inicial, numa altura em que o vice-presidente do Barcelona já confirmou contactos com vista ao seu regresso ao clube, o PSG até poderia ter ido para o intervalo em desvantagem.

Alexandre Lacazette dispôs de uma grande penalidade aos 39 minutos, mas vacilou na cobrança. No entanto, aos 56 minutos, o Lyon chegou mesmo à vantagem, por intermédio do jovem Bradley Barcola, de apenas 20 anos, sendo que o marcador não se voltaria a alterar.

Com a derrota, que se segue ao desaire frente ao Rennes (0-2), na ronda anterior, o PSG mantém-se líder do campeonato francês, mas agora com seis pontos de vantagem sobre o Lens (segundo) e o Marselha (terceiro), ambos com 60 pontos. Já o Lyon segue na nona posição, com 44.