Messi volta a brilhar e Inter Miami goleia na Leagues Cup

Astro argentino bisou e ainda assistiu

Chegar, jogar e vencer. Assim se pode descrever os primeiros tempos de Lionel Messi no Inter Miami. Depois de dar o triunfo sobre o Cruz Azul (2-1) na estreia, ao marcar de livre direto já no período de compensação, desta feita o astro argentino foi titular, tendo bisado e feito uma assistência na goleada do clube norte-americano sobre o Atlanta United.

Lionel Messi marcou aos oito e 22 minutos, tendo assistido para o 4-0, de Robert Taylor, aos 53'. Taylor também já havia marcado, aos 44'.

Com dois triunfos, o Inter Miami lidera o grupo 10 da Leagues Cup, com seis pontos, enquanto Cruz Azul e Atlanta United seguem em segundo e terceiro, com zero pontos, ainda só com um jogo realizado.