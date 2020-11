Messi viu amarelo depois deste pontapé na bola, mas ficou a pedir-se expulsão

Lionel Messi viu cartão amarelo ao minuto 39 do Alavés-Barcelona, que terminou empatado 1-1, por ter mandado um pontapé na bola que por sorte não acertou no árbitro. Hernández Hernández optou por admoestar o craque do emblema blaugrana com o amarelo, mas o momento rapidamente se tornou viral e muitos pediram a expulsão do craque argentino. "Deveria ter sido expulso, mesmo que a bola não tenha acertado. Com a sua ação, quer intimidar o árbitro e isso merece o cartão vermelho direto", afirmou Andújar Oliver no programa "Marcador" da Rádio Marca. Veja abaixo.