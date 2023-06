Messi vale mais do que quase todos os clubes da MLS: confira os números

Argentino tem valor de mercado de 45 milhões de euros. Só os plantéis de Atlanta United (60 M€), LAFC (55 M€), NYCFC (49,9 M€), Philadelphia Union (49,38 M€), Austin FC (49,38 M€) Seattle Sounders (47,63 M€), Toronto FC (47,55 M€) e FC Cincinnati (45,28 M€) valem mais

A chegada de Lionel Messi significará uma grande jogada de marketing da MLS. O argentino, que deve ingressar no Inter Miami nos próximos dias, por exemplo, vale mais do que a maior parte das equipas da liga norte-americana de futebol.

Seguindo as contas do AS, é possível analisar que Messi conta com um valor de mercado de 45 milhões de euros. Entre as quase 30 formações do campeonato, só os plantéis todos de Atlanta United, LAFC, NYCFC, Philadelphia Union, Austin FC, Seattle Sounders, Toronto FC e FC Cincinnati valem mais.

Com a entrada do astro argentino, o plantel do Inter Miami passará ainda a ser, com diferença, o mais valioso de toda a MLS. Com 79 milhões de euros, o elenco da equipa da Florida valerá quase mais 20 do que o segundo, o do Atlanta United.