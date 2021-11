Messi vai ser titular no Argentina-Brasil

Messi falhou os dois últimos jogos do PSG, por lesão, mas parece recuperado para ser opção na seleção sul-americana

Utilizado apenas durante 15 minutos no confronto com o Uruguai, Messi será titular esta terça-feira no Argentina-Brasil, partida da qualificação sul-americana para o Mundial'2022.

Foi o selecionador argentino Lionel Scaloni a dar conta disso mesmo: "Ele já estava bem fisicamente, mas decidimos que jogaria apenas alguns minutos. Amanhã vai jogar", disse.