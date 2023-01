Espanhóis garantem que Messi vai renovar com o PSG nos próximos dias

De acordo com o jornal Marca, o astro argentino vai renovar por mais uma temporada, até 2024.

O jornal Marca avança esta terça-feira que Lionel Messi vai renovar contrato com o PSG por mais uma temporada, até 2024.

O atual vínculo do astro argentino expira no próximo verão e o campeão francês já terá proposto a extensão no início da época, mas a decisão só terá chegado esta semana, esperando-se que o acordo seja anunciado nos próximos dias.

Messi rumou ao PSG no verão de 2021, após duas décadas de excelência ao serviço do Barcelona e, na presente temporada, soma 12 golos e 14 assistências em 19 partidas disputadas.